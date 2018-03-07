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Газовики нагрянули с проверкой в екатеринбургское общежитиеСегодня в 09:26

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С ваннами на кухне.

Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" 6 марта 2018 года провели внеплановую проверку общежития по улице Сурикова, 47. Этот многоэтажный дом выбран для инспекции из-за многочисленных нарушений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", общежитие было спроектировано с одной кухней общего пользования на этаж (8 изолированных комнат с разными владельцами). Однако душевой архитекторы не предусмотрели. И жильцы нашли выход – стали устанавливать ванны прямо на кухне.

"Это противоречит технике безопасности. Мы предупредили жильцов, составили акт и в 2016 году во время проведения техобслуживания отключили от газоснабжения две общие кухни в этом доме", - рассказывает старший мастер производственного управления №1 Татьяна Яровая.

В ходе инспекции газовикам удалось попасть в одну из отключенных кухонь. Сотрудники "Екатеринбурггаза" убедились в том, что заглушки остались на месте и самовольного подключения к газу не произведено. Жильцы обернули краны опуска перед плитой в целлофан. Дополнительную "изоляцию" ревизоры попросили снять.

Кроме того, газовики настоятельно рекомендовали освободить общие кухни от хлама и не устраивать в них курилку. А также заменить устаревшее газовое оборудование. Ревизоры предупредили, что устранить замечание необходимо в кратчайший срок. В ближайшее время в доме будет проведено техобслуживание газового оборудования, которое теперь проводится ежегодно.

Также сотрудники еще раз напомнили о правилах газовой безопасности. Провели для жильцов общежития техинструктаж и напомнили телефоны круглосуточной аварийной газовой службы 104 (с любого оператора мобильной связи).

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