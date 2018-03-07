В Сети появилось очередное видео с метеоритом.

Вечером 6 марта над Южным и Средним Уралом снова пролетел метеорит. Яркий болид видели жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Челябинска и Копейска, передает "Уралинформбюро".

Вспышка от падающего небесного тела, на несколько секунд осветившая улицы городов, не на шутку перепугала свердловчан. Многие решили, что произошло что-то страшное.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал корреспонденту агентства, что подобные явления обычно происходят лишь раз в несколько лет.

"Слишком уж зачастили. Это подозрительно. В текущем году я своими глазами видел болид над Екатеринбургом 14 февраля. В тот раз сомнений быть не могло, его три камеры сняли. Следующий пролетел 3 марта, а вчера еще этот", - заметил эксперт.

Как пояснил собеседник агентства, когда тело врезается в атмосферу на большой скорости, воздух перед ним сжимается. В момент сжатия, по законам физики, начинается нагрев газа и самого объекта, из-за высокой температуры метеорит начинает светится. Это и есть та вспышка, которую видно с земли.



Видео: Фобос / Phobos. Катаклизмы и катастрофы природы / Youtube.com