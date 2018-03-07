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В Магнитогорске выбрали "Жемчужину года"Сегодня в 12:23

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Обладательницей титула стала учитель математики.

В Магнитогорске прошел финал конкурса красоты и талантов "Жемчужина года". На этот раз проект, генеральным спонсором которого является ММК, был посвящен Году России, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

На сцену Дворца культуры металлургов имени С.Орджоникидзе вышли 25 претенденток на победу. В рамках самопрезентации они в стихах рассказали о себе, мечтах, мужьях и детях. Затем началась яркая шоу-программа: участницы появлялись перед зрителями в русских народных костюмах, играли в футбол и представляли свои профессии.

В перерывах ведущие - спортивный обозреватель Павел Зайцев и известный шоумен Магнитки Олег Садкеев - развлекали зал конкурсами и провели благотворительный аукцион. С молотка ушли картина магнитогорского художника Андрея Крючкова, эксклюзивная золотая подвеска и свитер хоккейной сборной России с автографами новоиспеченных олимпийских чемпионов – Сергея Мозякина и Василия Кошечкина. Вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся.

Завершением праздника стал семейных выход финалисток с супругами и детьми.

Жюри, в которое вошли члены совета директоров ПАО "ММК", назвало победительниц в 25 специальных номинациях. Титул "Жемчужина-2018" завоевала учитель математики из средней школы №65 Дарья Васильева. Звание первой вице-миссис получила Виктория Кравченко, второй вице-мисс стала Анна Мунтаева.

Стоит отметить, что ежегодный конкурс "Жемчужина года", организатором которого выступает фонд "Я-женщина" ПАО "ММК", прошел в 17 раз. Его особенность заключается в том, что участницами могут быть только замужние женщины, имеющие детей. "Жемчужина года" является отборочным туром общероссийского конкурса "Миссис Россия".

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