По мнению мексиканцев.

Рейтинг 50 самых опасных городов мира в 2017 году возглавил мексиканский Лос-Кабос. На каждые 100 тысяч жителей там приходится 111,33 убийства. Вторую позицию занимает столица Венесуэлы - Каракас (111,19 случая), замыкает тройку Акапулько (Мексика) с показателем 106,63. "Черный список" составили эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции", передает "Уралинформбюро".

Самым безопасным городом рейтинга стала колумбийская Кукута, где на 100 тысяч человек приходится 34,78 убийства.

Эксперты подчеркивают - 42 из 50 городов, вошедших в список, находятся в Латинской Америке, в том числе 17 бразильских, 12 мексиканских, 5 - венесуэльских и 3 - колумбийских.

Стоит отметить, что в прошлом году топ-50 возглавлял Каракас с показателем 119,87.