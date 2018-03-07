Пьяные болельщики мундиаля в Екатеринбурге попадут в больницуСегодня в 10:55
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Вместо вытрезвителей.
Подвыпивших фанатов во время чемпионата мира по футболу будут размещать в обычных больницах. Большинство городов, принимающих матчи мундиаля, отказалось от создания специальных вытрезвителей, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".
Предполагается, что такой вариант будет гораздо дешевле и эффективней – в больницах болельщиков быстрее поставят на ноги.
В частности, в Екатеринбурге в одном из городских учреждений здравоохранения будет создано дополнительное отделение для нетрезвых болельщиков. А в диспетчерской службе скорой помощи с фанатами будет общаться англоговорящий сотрудник.
Бесплатно иностранцам без страховки окажут только экстренную помощь. Детоксикация будет проводиться только в случае, если состояние признают угрожающим жизни.
Стоит отметить, во всех без исключения городах мундиаля ограничат продажу алкоголя. Однако на стадионах можно будет купить пиво от партнера ЧМ, передает "Уралинформбюро".
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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