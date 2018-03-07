"Уральские авиалинии" снизили цены.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" снизила тарифы на мартовские перелеты по направлению Владивосток - Иркутск - Екатеринбург. Рейсы выполняются до трех раз в неделю, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

До конца месяца билет из Иркутска в столицу Урала обойдется от 9 841 рубля (в одну сторону со всеми сборами), а из столицы Приморья - от 12 839 рублей. Купить билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Екатеринбург – один из крупнейших городов России, где проходит множество деловых, спортивных и культурных мероприятий вплоть до мирового масштаба. Используя гибкость расписания и удобные стыковки через уральский мегаполис можно спланировать отдых в других городах России, Европы и странах СНГ.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день "Уральские авиалинии" эксплуатируют 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).