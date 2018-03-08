И проведет благотворительный концерт.

Совет молодых специалистов АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" предложил коллегам из других предприятий Нового Уренгоя провести большой благотворительный концерт. Все собранные средства будут адресно переданы нуждающимся - одиноким пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и матерям-одиночкам - на косметический ремонт жилья.

"Этот проект – помощь нуждающимся в части организации косметического ремонта. Бюджет проекта – средства, которые будут собраны силами молодых специалистов "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", а также совета города Новый Уренгой при поддержке администрации", - рассказала председатель Совета молодых специалистов Общества Виктория Дроняева, представляя инициативу на заседании молодежного совета при главе муниципалитета.

Проект молодых специалистов "Роспана" поддержали и представители местной власти, и коллеги из других градообразующих предприятий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

"Это, безусловно, правильная, нужная и необходимая история, которую надо реализовывать. Определиться с деталями, проработать в рабочем порядке и с каким-то качественным, полноценным концептом выходить на уровень города", - отметил член молодёжного совета при законодательном собрании ЯНАО Мурат Мамутханов.

Доведенную до идеала социально-ориентированную инициативу запустят в конвейер молодежных проектов, который пройдет в марте. Не исключено, что она получит грант.

Стоит отметить, что в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", где средний возраст работников – 36 лет, действует специальная программа "Три ступени". Она помогает молодым сотрудникам быстрее адаптироваться и совершенствовать профессионально-технические, деловые и управленческие навыки.

Важной частью программы является деятельность совета молодых специалистов. Работа идет по научно-техническому, культурно-мас­совому и социальному, а также спортивному направлениям.

Молодежь Роспана достойно представляет пред­приятие на научно-практических конференциях разного уровня. В феврале 2018 года по итогам региональной НПК из 47 представленных проектов 19 было рекомендовано к внедрению в Обществе. На I-й Арктической конференции молодых ученых и специалистов представитель предприятия завоевал бронзу, а на V Всероссий­ской НПК молодых ученых и специалистов - золото.

Ежегодно проводится сбор средств для детей, нуждающихся в дорогостоящих операциях и медикаментах, оказывается адресная помощь. Проводятся мероприятия и благотворительные акции приуроченные к праздничным и памятным датам.

Молодые специалисты помогают с профориентацией подростков, проводя встречи с учащимися "Роснефть-класса" и делясь с ними опытом.

Активно продвигают молодые роспановцы и спортивный образ жизни, подкрепляя слова участием в различных соревнованиях - от товарищеских матчей до спартакиады ПАО "НК "Роснефть".