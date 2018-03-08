По версии "Уралинформбюро".

1. Мамам посвящается...

Необычное поздравление с Международным женским днем получили жительницы Иркутска от автомобилистов. Более 100 машин "написали" фразу "С 8 Марта, мама!".

2. Настоящий учитель

Ролик об эмоциональном преподавателе вокала, опубликованный Николаем Басковым в Instagram, собирает миллионы просмотров. Педагог из зала эмоционально поддерживает ученика во время его выступления на экзамене, подсказывая, где нужно улыбнуться, где пошире открыть рот, где добавить артистизма.

3. Город-каток

Аномальные морозы превратили Амстердам в один огромный каток. Впервые за долгие годы толщина льда позволила ездить по нему на коньках. Когда в феврале столбики термометров опустились ниже минус 10 градусов, власти закрыли каналы для движения лодок, чтобы вода промерзла поглубже.

4. Зверь с Востока

Крупнейшие в мире самолеты - А380-800 - едва смогли противостоять штормовому ветру в аэропорту британского Бирмингема. Посадка двух "гигантов" авиакомпании Emirates 1 и 2 марта 2018 года на обледеневшую ВПП под снегом с дождем попала в объективы видеокамер.

Буйство стихии спровоцировал холодный воздушный фронт, прозванный "Зверем с Востока".

5. Потягушки

"Спал я, спал, а тут вы..." - всем своим видом показывает рыжий кот, встречая хозяев на пороге. После вальяжного потягивания, он снова падает на пол, превращаясь в большую плюшевую игрушку или подушку.