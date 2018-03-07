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Энергетики МРСК Урала противостоят непогодеСегодня в 11:17

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Ситуация под контролем.

В связи с идущим на Свердловскую область ураганом энергетики ОАО "МРСК Урала" переведены в режим повышенной готовности. Он предполагает комплекс мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и максимальной готовности к удару стихии, а также оперативному устранению его последствий.

Специалисты взяли под особый контроль работу оборудования сетевого комплекса, проверили спецтехнику и оснащение аварийно-восстановительных бригад. На складах сформирован запас материалов для проведения возможных ремонтных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

На текущий момент масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса региона не зафиксировано. Сотрудники филиала "Свердловэнерго" оперативно устраняют точечные технологические нарушения в окрестностях Екатеринбурга. Всего без электроснабжения остаются не более 3 500 человек. Аварийно-восстановительные бригады работают на территории Сысертского, Белоярского, Среднеуральского и Арамильского городских округов, а также городского округа Ревда.

Режим повышенной готовности сохранится до установления хорошей погоды. Ведется постоянный мониторинг ситуации.

На вопросы потребителей готовы ответить специалисты единого телефонного Центра обслуживания клиентов МРСК Урала - 8 800 2501 220 (звонок бесплатный). Также к энергетиками можно обратиться в WhatsApp (по номеру 8-912-2901-220) и Telegram (никнейм @mrskural).

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