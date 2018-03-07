И запретили летать вертолетам.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 7 марта закрыты четыре зимника. Нельзя проехать по направлениям: "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги", "Салехард - Надым", "Уренгой - Красноселькуп", "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале".

Передвигаться по ледовым переправам из-за непогоды опасно: в регионе бушует метель с порывами ветра до 21 метра в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ямальского ГУ МЧС.

В аэропорту Салехарда задержаны до улучшения погодных условий вертолетные рейсы. Самолеты летают по расписанию.