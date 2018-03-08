Карьера и семья подождут.

Регулярные обследования помогут россиянкам уберечься от непоправимых последствий. Для визита к врачу необходимо выкраивать время даже карьеристкам и образцовым хозяйкам, которым трудно ненадолго оставить семью и детей.

По данным генерального директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Минздрава РФ Андрея Каприна, среди онкологических заболеваний у женщин на первом месте находится рак молочной железы (21%), на втором – меланома и другие новообразования кожи (16,5%), затем идут колоректальный рак и рак яичников (по 12%).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "АльфаСтрахование", раз в три года любой может бесплатно пройти диспансеризацию – комплексное медицинское обследование по полису ОМС. С 1 января 2018 года каждые два года в ходе диспансеризации сделать маммографию для исключения опухоли в груди или выявления ее на ранней стадии есть возможность у женщин 50-70 лет, а у тех, кому 39-49 лет, - каждые три года. В более раннем возрасте достаточно ежегодного УЗИ молочных желез. Если есть наследственная предрасположенность, рекомендуется обследоваться минимум раз в полгода. Любые боли и уплотнения в области груди - повод обратиться за медицинской помощью.

Не менее пристально нужно следить за новообразованиями на коже, ежемесячно проверяя изменение размера или появление новых родинок. В возрасте до 50 лет дерматолога рекомендовано посещать раз в год. Рак кожи - одна из относительно "легких" форм онкологии: выздоровление наступает в 90-100% случаев, но прогноз зависит от степени тяжести заболевания. Меланома, например, быстро дает метастазы.

Для профилактики злокачественных опухолей кишечника раз в 10 лет следует проходить колоноскопию, каждые два года делать анализ крови на онкомаркеры и ежегодно после 45 лет - анализ кала на наличие скрытой крови. Последний в рамках диспансеризации россияне 49-73 лет могут бесплатно пройти в рамках диспансеризации не раз в три, а раз в два года.

Каждой женщине необходимо раз в год посещать гинеколога, делать УЗИ и в возрасте 21-30 лет сдавать цитологический мазок, чтобы исключить рак яичников. После 30-ти к последнему исследованию можно прибегать раз в три года.

С наступлением менопаузы женщинам нужно ежегодно проходить обследование щитовидной железы и сдавать связанные с ней гормоны. В этом поможет врач-эндокринолог, он же назначит лечение, если проблемы появились в более раннем возрасте.

В зрелом возрасте представительницы слабого пола больше мужчин подвержены остеопорозу, к которому может привести хронический недостаток витамина D. С 40-45 лет его уровень рекомендуется проверять ежегодно.

Чаще страдают женщины и заболеваниями глаз: симптом сухого глаза, аутоиммунные болезни, ранняя катаракта и глаукома. Поэтому окулиста желательно посещать минимум раз в два года или чаще.

"Проверять здоровье женщине нужно ежегодно, даже если ее ничего не беспокоит. На сегодняшний день, например, повышенный уровень холестерина бывает и у молодых, этому способствует малоподвижный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки. Чтобы не обнаружить себя на пороге атеросклероза и инфаркта, его уровень следует проверять раз в два года. То же касается и анализа крови на сахар, однако сдавать его нужно ежегодно. Посещение гинеколога также необходимо внести в ежегодный график вне зависимости от того, есть ли жалобы. Нередко за бытовыми делами женщине трудно найти время на себя. Помните, что заботясь о себе, вы проявляете заботу и о своих близких. Не жалейте времени на свое здоровье", - говорит директор по региональному управлению ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Светлана Бабарыкина.