За 15 лет.

Национальная деревня Харампур в Ямало-Ненецком автономном округе отпраздновала 85-летие. Более 15 лет назад шефство над поселением взяла "Роснефть". За это время было построено 20 капитальных коттеджей-чумов, рыбоперерабатывающий цех, объекты коммунального хозяйства, дом культуры "Снежный" и школа-интернат.

С юбилеем национальную деревню поздравил генеральный директор "РН-Пурнефтегаз" Айдар Габдулхаков. По его словам, Харампур – это пример плодотворного взаимодействия "Роснефти" и региональной власти.

"Сейчас деревня обеспечена всем необходимым, от водопровода и центрального отопления до мобильного интернета. Отрадно, что во многом благодаря шефской помощи нефтяников деревня превратилась в "жемчужину Пуровского района", – сказал А.Габдулхаков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаз", капитальные вложения в национальную деревню Харампур – лишь часть обширной программы по сотрудничеству и оказанию помощи коренному населению. При этом не забывают нефтяники и о текущих нуждах тундровиков: ежегодно возводится переправа через реку, приобретаются лодки и моторы к ним, снегоходы, предоставляются горюче-смазочные материалы, техника для очистки территории от снега.

Стоит отметить, что руководство предприятия совместно с администрацией деревни Харампур работает над расширением программы сотрудничества.