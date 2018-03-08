Росгвардия взяла поставки под контроль.

Минздрав РФ посоветовал регионам сделать запас обезболивающих препаратов. По мнению экспертов, на местах может возникнуть дефицит медикаментов. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на мнение члена президентского Совета по правам человека Кирилла Кабанова.

"Фактически уже сейчас регионы используют наркотические (применяются для обезболивания – прим. ред.) средства из запаса. По моим данным, возможны перебои с поставками", – сообщил правозащитник.

Ранее обезболивающие поставляло в регионы ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС "Спецсвязь"). В ноябре 2017 года Росгвардия обнаружила в деятельности предприятия нарушения законодательства. Перевозить наркосодержащие и психотропные вещества имеет право лишь юрлицо с лицензией на частную охранную деятельность. Если лицензии нет, охранять грузы должны подразделения Росгвардии. "Спецсвязь" же возила препараты, объединяя их с другими отправлениями, которые сопровождала вооруженная охрана – как выяснилось незаконно.

Теперь компания вынуждена прибегать к услугам ЧОПов, подведомственных Росгвардии. Из-за этого перевозки подорожали в несколько раз, передает "Уралинформбюро".

В Минздраве надеются, что перебоев с лекарствами все же не будет. Ведомство разработало проект постановления, которое позволит унитарному предприятию самостоятельно заниматься перевозкой наркосодержащих препаратов по приемлемой цене.