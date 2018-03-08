Тысячи людей остались без света.

В Свердловской области шквалистый ветер повредил линии электропередач. Без света остались тысячи жителей Нижнего Тагила, Кушвы, Красноуфимска, Полевского, Верхней Пышмы и других территорий.

"Только в Первоуральске за ночь диспетчеры зафиксировали 15 отключений", – сообщил "Уралинформбюро" замглавного инженера по электротехнической части АО "Облкоммунэнерго" Владимир Шептаев.

По словам собеседника агентства, сильный ветер перекручивает и схлестывает провода, на них падают поваленные деревья. Это становится причиной замыкания, которое выводит оборудование из строя.

Последствия разгула стихии устраняют аварийные бригады. В данный момент энергетики работают в Кушве, где без электричества осталось около 2 000 человек.

"В ряде случаев достаточно повторного включения, чтобы восстановить ток. Так, в Камышлове, где утром было обесточено жилье около 3 000 горожан, электроснабжение наладили в течение часа. А когда из-за метели отключилась высоковольтная воздушная линия в Богдановиче, подать напряжение смогли только через два часа – после рассвета. Ночные осмотры оборудования запрещены техникой безопасности", - рассказали энергетики.

Стоит отметить, что сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.

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