Екатеринбургские компании примкнули к всероссийскому конкурсу календарей07 марта в 15:32
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С футболом, искусством и полезными советами.
Три компании из Екатеринбурга приняли участие во всероссийском конкурсе "Корпоративный календарь-2018", который проводит Российская ассоциация по связям с общественностью. Полиграфию будет оценивать внутреннее жюри, однако любой желающий может проголосовать за победителя в номинации "Общественное признание".
Один из участников конкурса – "Единый расчетный центр" – отразил в своем календаре Чемпионат мира по футболу, несколько игр которого пройдут в Екатеринбурге. В "численнике" компании в игру с мячом включились городские достопримечательности: памятники играют в футбол, дают пасы и стоят на воротах.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в 2015 году ЕРЦ получал награду в творческом состязании за развитие бренда Екатеринбурга.
Другой участник конкурса – Музей изобразительных искусств. В своем календаре сотрудники ЕМИИ продолжили публиковать работы крупных уральских художников. В полиграфическое изделие на 2018 год вошли знаковые полотна Юрия Филоненко: убитый Пушкин, зарисовки на мифологические темы и бытовые сюжеты в характерной технике.
Также свой календарь на конкурс заявила компания, производящая приправы и специи. На его страницах можно найти полезные советы по уходу за кожей, ароматизацией дома и приготовлению вкусностей.
Проголосовать за лучший календарь можно на сайте организаторов конкурса до 12 марта. Все страницы и описание авторской задумки открываются при клике на изображение работы.
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