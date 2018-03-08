На месяц.

С 15 апреля в Свердловской области закроют движение большегрузов по региональным трассам. Ограничение вводится, чтобы тяжелые машины не портили асфальт в период распутицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, исключение сделают только для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов и машин, транспортирующих почту, животных, корма, лекарства, удобрения и топливо. Также путь будет открыт для грузовиков со всем необходимым для ликвидации последствий ЧС и техникой для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Весенние ограничения будут действовать до 24 мая.

Стоит отметить, что летом дороги вновь будут закрыты, если столбик термометра поднимется выше 32 градусов тепла.