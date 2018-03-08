×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юных россиян накажут за кибербуллинг07 марта в 16:18

  • Текст

Рублем.

В России детей с 14 лет будут штрафовать на 5-10 тысяч рублей за травлю людей в школе, общественных местах и даже социальных сетях. Соответствующую статью в Кодекс об административных правонарушениях намерен внести Молодежный парламент при Государственной думе, передает "Уралинформбюро".

Руководитель отдела образования организации "Молодые юристы России" Алексей Ковалев, напротив, считает, что законов достаточно и необходимо всего лишь дополнить действующую статью "Оскорбление".

В 2017 году 48% юных россиян оказались жертвами груминга (шантажа), еще 46% видели агрессивную онлайн-беседу, а 44% получали злобные сообщения. Такие данные приводит Региональный общественный центр интернет-технологий.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×