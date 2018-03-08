8 марта россиянок задарят электроплойками07 марта в 16:35
- Текст
Хотя они ждут цветов.
Траты российских мужчин на подарки к 8 марта выросли в два раза. По данным сервиса Яндекс.Кассы, средний чек составил 1 850 рублей против 1 000 в прошлом году, передает "Уралинформбюро".
Большинство представительниц прекрасного пола получат в подарок парфюмерию, сувениры, книги, электронику и косметику. Продавцы отметили рост спроса на приборы для укладки волос на 91%, а на наборы для визажистов – на 80%.
Максимальную сумму (в среднем 7 800 рублей) мужчины готовы отдать за смартфоны, гаджеты и бытовую технику. На втором месте – ювелирные украшения (в среднем 6 200 рублей), на третьем – парфюмерия и косметика (в среднем 2 900 рублей).
Судя по исследованиям компании PayPal, примерно 42% россиянок хотели бы получить в честь весеннего праздника цветы. Меньше всего их обрадуют безделушки (против них высказались 44% респонденток) и конфеты (против - 29%).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
07 марта в 16:36
Праздничные концерты "Зяблицев-Фонда" собрали 700 человек
6 марта.07 марта в 16:35
8 марта россиянок задарят электроплойками
Хотя они ждут цветов.07 марта в 16:25
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?07 марта в 16:24
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".07 марта в 16:18
Юных россиян накажут за кибербуллинг
Рублем.07 марта в 16:17
В Чечне разбился российский вертолет Ми-8
Есть погибшие.07 марта в 16:13
В свердловском селе семиклассники разгромили кладбище
Накажут родителей.07 марта в 16:11
Мать захлебнувшегося на Южном Урале в фекалиях младенца все же призовут к ответу
С подачи областного прокурора.07 марта в 15:56
Свердловские дороги закроют для большегрузов
На месяц.07 марта в 15:54
Дело об избиении тюменца до комы на территории УФСИН дошло до суда
Обвиняемый - экс-замначальника ведомства.07 марта в 15:50
Свердловские энергетики устраняют последствия разгула стихии
Тысячи людей остались без света.07 марта в 15:32
Екатеринбургские компании примкнули к всероссийскому конкурсу календарей
С футболом, искусством и полезными советами.07 марта в 15:18
Российским регионам предрекают дефицит обезболивающих
Росгвардия взяла поставки под контроль.07 марта в 15:13
"РН-Пурнефтегаз" помог харампурскому поселку превратиться в евродеревню
За 15 лет.07 марта в 15:02
Проезд по Патриса Лумумбы закроют на месяц в Екатеринбурге
Из-за коммунальщиков.
Главные новости
- 07 марта в 16:25Альтернативный бокс Егора Мехонцева
- 07 марта в 15:54Дело об избиении тюменца до комы на территории УФСИН дошло до суда
- 07 марта в 14:45Трое военнослужащих ЦВО погибли при крушении Ан-26 в Сирии
- 07 марта в 14:01До Геологической докопаются за 100 миллионов рублей
- 07 марта в 08:35Погибший в Сирии генерал Еремеев окончил Свердловское суворовское училище
Аналитика
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.