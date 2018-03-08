Хотя они ждут цветов.

Траты российских мужчин на подарки к 8 марта выросли в два раза. По данным сервиса Яндекс.Кассы, средний чек составил 1 850 рублей против 1 000 в прошлом году, передает "Уралинформбюро".

Большинство представительниц прекрасного пола получат в подарок парфюмерию, сувениры, книги, электронику и косметику. Продавцы отметили рост спроса на приборы для укладки волос на 91%, а на наборы для визажистов – на 80%.

Максимальную сумму (в среднем 7 800 рублей) мужчины готовы отдать за смартфоны, гаджеты и бытовую технику. На втором месте – ювелирные украшения (в среднем 6 200 рублей), на третьем – парфюмерия и косметика (в среднем 2 900 рублей).

Судя по исследованиям компании PayPal, примерно 42% россиянок хотели бы получить в честь весеннего праздника цветы. Меньше всего их обрадуют безделушки (против них высказались 44% респонденток) и конфеты (против - 29%).