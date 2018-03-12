×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Подземке Екатеринбурга вернули закрытые станцииСегодня в 08:16

  • Текст

После четырех дней простоя.

Екатеринбургский метрополитен возобновил движение поездов на трех станциях, ранее закрытых для реконструкции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в приемной директора подземки. Как рассказали корреспонденту агентства представители ЕМУП, станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая открылись 12 марта в 05.00.

Стоит напомнить, что с 8 по 12 марта движение поездов метро осуществлялось только до станции Площадь 1905 года. Все этой время на Геологической велись работы по монтажу специального саркофага, отделяющего остановочную платформу от строительной зоны, где началось обустройство второго выхода из станции в ТРЦ "Гринвич". Новый выход будет вести в торгово-развлекательный центр непосредственно с платформы прибытия составов.

Ранее по теме:
До Геологической докопаются за 100 миллионов рублей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×