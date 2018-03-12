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Тюменские хирурги удалили опухоль в половину телаСегодня в 09:02

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Нашли во время диспансеризации.

Хирурги "Медицинского городка" успешно удалили гигантскую опухоль, занимавшую половину туловища тюменца. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области.

Огромное новообразование у местного жителя нашли во время диспансеризации. Так называемая мезотелиальная киста брыжейки занимала всю брюшную полость от диафрагмы до малого таза. Опухоль оттесняла желудок, тонкий и толстый кишечник. Верхняя часть кисты была плотно связана с сосудами и имела свои новообразованные сосуды, была связана с другими органами. Сам тюменец даже не подозревал об изменениях в организме

Опухоль удалили малоинвазивным методом с применением лапароскопического оборудования. Операция длилась шесть часов. Подобные опухоли встречаются крайне редко – лишь у одного из 100 000 пациентов. Чаще всего они доброкачественные.

Пациент находится в стационаре и чувствует себя хорошо.

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