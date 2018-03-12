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Весна добралась до Среднего УралаСегодня в 09:35

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Но зима не спешит сдавать позиции.

На Средний Урал идет потепление. Днем 12-14 марта 2018 года воздух будет прогреваться до минус 2-7 градусов. В отдельных районах к середине недели столбики термометров поднимутся до нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Ночи, однако, будут по-зимнему холодными. В ночь на 13 марта в низинах и горных районах ударит 32-градусный мороз. Немногим теплее будут и последующие - до минус 23-25 градусов.

Существенных осадков не ожидается. К середине недели разгуляется ветер, отдельные порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге в понедельник и вторник днем потеплеет до 4-6 градусов ниже нуля, в среду воздух прогреется до минус 1-3. Ночи синоптики обещают морозные - от минус 19 в понедельник до минус 15 в среду. Осадков, как и ураганного ветра, не будет.

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