Без пострадавших.

Министерство внутренних дел РФ поддерживает идею Минфина о применении европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях, где "пострадало" только "железо". Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент упрощенный порядок оформления ДТП, без участия сотрудников ГИБДД, действует, если в аварии не был причинен вред жизни и здоровью людей, участвовало два автомобиля и не было испорчено иное имущество. Также важно, чтобы у водителей не было разногласий относительно обстоятельств ДТП и характера видимых повреждений их "железных коней".

"Госавтоинспекция заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы", - отметили в министерстве внутренних дел России.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство не исключает применения европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших.

Поправки к закону об ОСАГО, касающиеся упрощенного оформления ДТП, вступили в силу 1 сентября 2014 года. Европротокол позволяет водителям самостоятельно зафиксировать факт дорожной аварии и оперативно покинуть место происшествия, не создавая заторов, передает "Уралинформбюро".