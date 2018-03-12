×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Европротокол "докатится" до всех ДТПСегодня в 09:46

  • Текст

Без пострадавших.

Министерство внутренних дел РФ поддерживает идею Минфина о применении европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях, где "пострадало" только "железо". Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент упрощенный порядок оформления ДТП, без участия сотрудников ГИБДД, действует, если в аварии не был причинен вред жизни и здоровью людей, участвовало два автомобиля и не было испорчено иное имущество. Также важно, чтобы у водителей не было разногласий относительно обстоятельств ДТП и характера видимых повреждений их "железных коней".

"Госавтоинспекция заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы", - отметили в министерстве внутренних дел России.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство не исключает применения европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших.

Поправки к закону об ОСАГО, касающиеся упрощенного оформления ДТП, вступили в силу 1 сентября 2014 года. Европротокол позволяет водителям самостоятельно зафиксировать факт дорожной аварии и оперативно покинуть место происшествия, не создавая заторов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×