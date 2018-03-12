Чтобы сократить расходы на медицину.

В Кувейте отныне не разрешат оседать иностранным рабочим, страдающим хроническими болезнями, в том числе незаразными. Об этом сообщает аравийская газета Al Watan.

По информации издания, минздрав страны принял к исполнению список из 22 болезней, обладателям которых теперь запрещено выдавать вид на жительство. В перечень вошли вполне безобидные диабет, диарея, почечная недостаточность и близорукость.

Список был подготовлен Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) еще в 2001 году, однако приняли его к исполнению только сейчас — по мнению ряда источников, потому, что нефтяные доходы снизились и государство, на 70% состоящее из мигрантов, больше не может позволить себе предоставлять иностранным рабочим медпомощь по низким ценам, сообщает "Уралинформбюро".

До сих пор ограничения касались лишь высокозаразных заболеваний (СПИД, герпес, гепатит B и C, малярия, простуда, сифилис, туберкулез и гонорея), что соответствовало международным нормам.

Ожидается, что нововведение вызовет критику со стороны правозащитников. Это первый в истории случай, когда страна запрещает въезд людям с неинфекционными заболеваниями, пишет StepFeed.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года в Кувейте в два раза увеличили расходы на здравоохранение для приезжих. Этот шаг был встречен в стране волной протеста.