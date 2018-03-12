Кувейт перестал выдавать вид на жительство незаразным "хроникам"Сегодня в 09:53
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Чтобы сократить расходы на медицину.
В Кувейте отныне не разрешат оседать иностранным рабочим, страдающим хроническими болезнями, в том числе незаразными. Об этом сообщает аравийская газета Al Watan.
По информации издания, минздрав страны принял к исполнению список из 22 болезней, обладателям которых теперь запрещено выдавать вид на жительство. В перечень вошли вполне безобидные диабет, диарея, почечная недостаточность и близорукость.
Список был подготовлен Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) еще в 2001 году, однако приняли его к исполнению только сейчас — по мнению ряда источников, потому, что нефтяные доходы снизились и государство, на 70% состоящее из мигрантов, больше не может позволить себе предоставлять иностранным рабочим медпомощь по низким ценам, сообщает "Уралинформбюро".
До сих пор ограничения касались лишь высокозаразных заболеваний (СПИД, герпес, гепатит B и C, малярия, простуда, сифилис, туберкулез и гонорея), что соответствовало международным нормам.
Ожидается, что нововведение вызовет критику со стороны правозащитников. Это первый в истории случай, когда страна запрещает въезд людям с неинфекционными заболеваниями, пишет StepFeed.
Стоит отметить, что в октябре 2017 года в Кувейте в два раза увеличили расходы на здравоохранение для приезжих. Этот шаг был встречен в стране волной протеста.
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Герпесом страдают 98% населения. В народе называют енту болячку малиной, когда она на губах выскакивает, всё в курсе. Получается, что россиянам ваще в тот самый Кувейт дорога закрыта. Ну и ладно, я туды всё равно не поеду.ответить
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