×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиян косят редкие и неизвестные болезниСегодня в 10:19

Во исполнение майских указов?

Причиной смерти россиян все чаще становятся редкие болезни и неустановленные заболевания. В 2011–2016 годах от них граждане РФ умирали в 1,7 раза чаще, чем ранее. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на аналитиков РАНХиГС и данные Росстата.

При этом с 2012 года в стране снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и рака. На борьбу именно с этими недугами были направлены майские указы президента Владимира Путина. Эксперты считают, что причины летальных исходов врачи в бумагах заменяют на более "удобные".

Так, за последние годы выросло число смертей от редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психики и поведения. Стоит отметить, что большинство регионов, где люди меньше всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, в 2016 году оказалось в ТОПе областей с максимальной смертностью от других причин, передает "Ураинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
пережили Сегодня в 17:15

это отравления

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×