Во исполнение майских указов?

Причиной смерти россиян все чаще становятся редкие болезни и неустановленные заболевания. В 2011–2016 годах от них граждане РФ умирали в 1,7 раза чаще, чем ранее. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на аналитиков РАНХиГС и данные Росстата.

При этом с 2012 года в стране снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и рака. На борьбу именно с этими недугами были направлены майские указы президента Владимира Путина. Эксперты считают, что причины летальных исходов врачи в бумагах заменяют на более "удобные".

Так, за последние годы выросло число смертей от редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психики и поведения. Стоит отметить, что большинство регионов, где люди меньше всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, в 2016 году оказалось в ТОПе областей с максимальной смертностью от других причин, передает "Ураинформбюро".