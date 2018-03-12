×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Успеть за 90 минут: e-ОСАГО будут оформлять по-новомуСегодня в 11:55

  • Текст

Если ЦБ услышит страховщиков.

Российский союз страховщиков (РСА) направил в Центробанк предложения по изменению условий продаж электронных полисов ОСАГО. Страховое лобби просит ограничить время покупки "автогражданки" 90 минутами и запретить загрузку сканов бумаг для оформления е-ОСАГО, а также продажу полисов лицам, не являющимся владельцами транснпортных средств. Это позволит, по мнению компаний, снизить риск мошенничества на рынке, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас для получения скидки автомобилисты нередко с помощью графического редактора меняют информацию в электронных документах (например, указывают другую территорию регистрации автомобиля) либо оформляют самый дешевый полис. А затем при распечатке снова исправляют данные. Сам полис при этом считается действительным. При наступлении страхового случая компания обязана сначала произвести выплату и только после этого через суд затребовать с собственника авто разницу.

РСА предлагает изменить этот порядок, чтобы при обнаружении неверных сведений, "имеющих существенное значение для определения степени страхового риска", можно было аннулировать действие договора страхования.

Еще одно требование – отсрочить старт действия электронного полиса ОСАГО на 72 часа с момента покупки. Таким образом, по мнению инициаторов поправок, удастся исключить случаи оформления "автогражданки" виновниками ДТП сразу после аварии.

Ранее представители страхового лобби заявляли, что ситуация с ОСАГО близка к критической. Потери компаний от действий автоюристов и мошенников достигли 60 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Автовладельцы по ОСАГО оплатят убытки страховщиков

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×