Если ЦБ услышит страховщиков.

Российский союз страховщиков (РСА) направил в Центробанк предложения по изменению условий продаж электронных полисов ОСАГО. Страховое лобби просит ограничить время покупки "автогражданки" 90 минутами и запретить загрузку сканов бумаг для оформления е-ОСАГО, а также продажу полисов лицам, не являющимся владельцами транснпортных средств. Это позволит, по мнению компаний, снизить риск мошенничества на рынке, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас для получения скидки автомобилисты нередко с помощью графического редактора меняют информацию в электронных документах (например, указывают другую территорию регистрации автомобиля) либо оформляют самый дешевый полис. А затем при распечатке снова исправляют данные. Сам полис при этом считается действительным. При наступлении страхового случая компания обязана сначала произвести выплату и только после этого через суд затребовать с собственника авто разницу.

РСА предлагает изменить этот порядок, чтобы при обнаружении неверных сведений, "имеющих существенное значение для определения степени страхового риска", можно было аннулировать действие договора страхования.

Еще одно требование – отсрочить старт действия электронного полиса ОСАГО на 72 часа с момента покупки. Таким образом, по мнению инициаторов поправок, удастся исключить случаи оформления "автогражданки" виновниками ДТП сразу после аварии.

Ранее представители страхового лобби заявляли, что ситуация с ОСАГО близка к критической. Потери компаний от действий автоюристов и мошенников достигли 60 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

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