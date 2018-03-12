В канун 8 Марта.

Праздничный вечер в честь Международного женского дня для многодетных мам прошел в магнитогорском Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. После поздравления перед представительницами прекрасного пола выступили местные творческие коллективы.

Мероприятие в рамках программы "Дружная семья - поддержка многодетных семей" организовал благотворительный фонд "Металлург". Основным благотворителем последнего является Магнитогорский металлургический комбинат.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества, многодетных семей на ММК и в его "дочках" становится больше год от года. Одним из факторов является множество социальных программ, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку больших семей.

По словам заведующей детским отделом БФ "Металлург" Надежды Лиховой, "Дружную семью" фонд совместно с благотворителями реализует уже десять лет. В настоящее время на учете состоят 1 014 многодетных семей, в которых растут более 3 500 ребятишек.

Только за январь - февраль 2018 года по программе поддержки многодетных семей было выделено почти пять миллионов рублей. За прошлый год эта сумма составила почти 35 миллионов.

Стоит отметить, что о социальной политике "Металлурга" известно далеко за пределами Челябинской области. "Дружная семья" входит в комплексную программу "21 век - детям Южного Урала", которая реализуется совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда. В 2014 году она была удостоена знака "Лучшее - детям".