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Пили за дам: в выходные 350 свердловчан сели за руль "под мухой"Сегодня в 12:48

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Один насмерть сбил девушку.

9 марта в Кушве нетрезвый водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку. Еще один пьяный мужчина за рулем пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и 16 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Всего за выходные инспекторы остановили 350 водителей, употреблявших спиртное. Больше всего их было 9 марта – 120 человек. За все праздничные дни 84 автомобилиста отказались от прохождения освидетельствования, еще 37 были задержаны пьяными за рулем повторно. Всех нарушителей отстранили от управления, им грозят крупные штрафы и лишение прав. Водителям, попавшимся на повторной езде в нетрезвом виде, "светит" уголовная ответственность.

Кроме того, автоинспекторам попались 34 человека, севших за руль после лишения водительских прав, и 167 автомобилистов, никогда не получавших удостоверение.

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