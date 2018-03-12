Молодые специалисты "РН-Пурнефтегаза" поделились идеямиСегодня в 11:41
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В рамках научно-технической конференции.
В "РН-Пурнефтегаз" состоялась XIII научно-техническая конференция молодых специалистов. Среди ее участников были и ученики "Роснефть-классов".
Открывая мероприятие, генеральный директор ООО "РН-Пурнефтегаз" Айдар Габдулхаков призвал членов жюри внимательно искать в проектах перспективные идеи, а молодежь – проявлять настойчивость при уверенности в собственной правоте. В качестве примера он привел случай из личной практики, когда молодой специалист предложил ему на первый взгляд нереализуемую идею.
"Мы вместе долго разбирались в деталях, но благодаря своей настойчивости он смог меня убедить, что идея нужна предприятию. Сегодня этот проект реализуется на ДКС Комсомольского месторождения", – отметил генеральный директор.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Пурнефтегаз", за последние пять лет 12 проектов молодых специалистов были рекомендованы к внедрению, девять из них успешно реализуются в Обществе.
В рамках НТК 73 участника представили 79 проектов в девяти секциях, охватывающих все направления работы предприятия. Жюри определяло их актуальность и новизну, практическую значимость, экономическую целесообразность и степень личного участия автора. Отдельно оценивалось мастерство презентации проекта.
Проекты-победители первого регионального этапа будут представлены на кустовой научно-технической конференции. 30-31 мая в Красноярск съедутся представители предприятий Группы компаний "Роснефть" со всего Урала и Сибири.
Стоит отметить, что за время проведения НТК молодежь "РН-Пурнефтегаза" предложила более 600 идей по улучшению производственного процесса и повышению эффективности работы. 284 проекта признаны победителями и номинантами НТК на уровне предприятия, 86 – победителями и номинантами кустовых научно-технических конференций. Еще 24 вошли в число победителей конференции на уровне НК "Роснефть".
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