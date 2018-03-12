На лето.

С 24 мая 2018 года клиенты "Уральских авиалиний" смогут воспользоваться новым рейсом из Краснодара в Тбилиси и обратно. Он будет выполняться по четвергам и дополнительно по воскресеньям. Вылет из столицы Кубани намечен на 6.55, обратный - на 10.05. Время в пути - 1 час 25 минут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 64 евро. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

В Грузии путешественников ждет масса впечатлений. Под ярким солнцем Тбилиси можно прогуляться по проспекту Шота Руставели, полюбоваться крепостью Нарикала, посетить Национальный музей, Академию наук и многие другие достопримечательности. Любителей активного отдыха ждут горнолыжные курорты мирового уровня Гудаури и Бакуриани с огромными снежными полями и разнообразным рельефом склонов. В любом из местных ресторанчиков, подадут вкуснейший шашлык "мцвади", ароматный плов, купаты и, конечно, грузинское вино.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год 43 авиалайнера Airbus екатеринбургской компании перевезли 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям.