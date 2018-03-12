"Уральские авиалинии" соединят Краснодар и ТбилисиСегодня в 12:14
- Текст
На лето.
С 24 мая 2018 года клиенты "Уральских авиалиний" смогут воспользоваться новым рейсом из Краснодара в Тбилиси и обратно. Он будет выполняться по четвергам и дополнительно по воскресеньям. Вылет из столицы Кубани намечен на 6.55, обратный - на 10.05. Время в пути - 1 час 25 минут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Стоимость перелета в одну сторону начинается от 64 евро. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
В Грузии путешественников ждет масса впечатлений. Под ярким солнцем Тбилиси можно прогуляться по проспекту Шота Руставели, полюбоваться крепостью Нарикала, посетить Национальный музей, Академию наук и многие другие достопримечательности. Любителей активного отдыха ждут горнолыжные курорты мирового уровня Гудаури и Бакуриани с огромными снежными полями и разнообразным рельефом склонов. В любом из местных ресторанчиков, подадут вкуснейший шашлык "мцвади", ароматный плов, купаты и, конечно, грузинское вино.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год 43 авиалайнера Airbus екатеринбургской компании перевезли 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:07
Сотрудники Марийского НПЗ победили в Республиканских соревнованиях
По охотничьему биатлону.Сегодня в 19:53
Средний Урал затянет смогом
Минимум на три дня.Сегодня в 19:43
В Екатеринбурге ограбили "Пятерочку"
На одной из центральных улиц.Сегодня в 19:20
ВСМПО разрабатывает новые технологии
Отжига титановых плит.Сегодня в 19:20
Уральский суд встал на сторону верующих
В "деле о трех колледжах".Сегодня в 19:06
Олег Табаков умер после продолжительной болезни
Ему было 82 года.Сегодня в 18:46
Екатеринбургского "черного риэлтора" отправили в колонию
На 6 лет.Сегодня в 18:29
Житель Кировской области 9 лет насиловал детей-инвалидов
Его жертвами стали пять мальчиков.Сегодня в 18:23
Земле грозит пандемия "болезни Х"
Вакцины от нее нет.Сегодня в 18:21
На Белоярской АЭС выключили третий энергоблок
Временно.Сегодня в 18:06
Пермяк сгорел заживо при попытке спасти машину
И ценные вещи.Сегодня в 17:53
Казахстанец забил любовника молотком
После свидания.Сегодня в 17:51
Останки легендарного свердловского разведчика отказались вывозить из Украины
Для перезахоронения.Сегодня в 17:45
Напавших на охранников Красноуральского химзавода отправили за решетку
Дали от 6,5 до 10,5 лет.Сегодня в 17:41
Сурьма преткновения
Дегтярск отбился от Ротенбергов, на очереди - Асбест.
Главные новости
- Сегодня в 19:06Олег Табаков умер после продолжительной болезни
- Сегодня в 17:41Сурьма преткновения
- Сегодня в 17:25Мужа директора ТЮЗа не пустили в Шарташский лесопарк
- Сегодня в 16:41Для российской армии открыли путь на турецкие курорты
- Сегодня в 15:44Глава Федерации бокса Кремлёв "короновал" Гориславцева
Аналитика
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.