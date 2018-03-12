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Армянский священник раскрыл тайну схождения Благодатного огняСегодня в 12:32

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Очередной скандал в Иерусалиме.

Накануне христианской Пасхи армянский священник Самуил Агоян рассказал, что патриархи сами зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня с помощью связок восковых свечей от масляной лампады. Во время съемок репортажа для телеканала "Хадашот 2" он заявил, ничего сакрального в пламени нет.

Слова отца Агояна, трижды присутствовавшего в Храме Гроба Господня при зажигании огня, вызвали гнев представителя коптской церкви. Он потребовал немедленно прекратить интервью армянского священника и обвинил его во лжи. На это Агоян возразил, что копты, в отличие от армян, не присутствуют при зажигании пламени, передает "Уралинформбюро".

Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова. Ежегодно в Великую субботу его выносят из Гроба Господня на особом богослужении, а затем специальными самолетами доставляют из Иерусалима в православные столицы.

Это уже второй скандал, связанный с Храмом Гроба Господня, за последние недели. В конце февраля его двери были закрыты на три дня в знак протеста против налоговой политики властей Иерусалима. Муниципалитет хотел взыскать с религиозных организаций порядка 185 миллионов долларов, однако процедуру сбора налогов удалось остановить.

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