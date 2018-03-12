Вместе с Магнитогорском и Пермью.

Четыре крупных уральских города облюбовали автоугонщики. Чаще всего подобные преступления в последние два года совершались в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и Перми. Предпочтение отдавалось "корейцам".

Рэнкинг был составлен экспертами "АльфаСтрахования" по обращениям клиентов, застрахованных по каско и убыткам, связанным с угоном транспорта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании. Частота угонов рассчитывалась как отношение числа украденных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки.

В 2017 году активность угонщиков выросла в 1,75 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом выплаты "АльфаСтрахования" по данному риску на Урале выросли в 3,6 раза - с 6,7 до 24,1 миллиона рублей.

В Челябинске частота угонов достигла 0,14%, а Екатеринбурге, Магнитогорске и Перми - 0,1%. В Тюмени и Кургане таких случаев зафиксировано на было.

Предпочтение "конокрады" в 2017 году отдавали Hyundai Solaris и Кia Sportage, хотя угонов последней ранее практически не было. В 2016 году лидером печальной статистики была Кia Rio.

"АльфаСтрахование" предоставляет надежную защиту по каско, опираясь на потребности и бюджет клиента. При этом в любом пакете полиса каско предусмотрен риск угона транспортного средства. Наши клиенты могут быть спокойны: в случае хищения автомобиля они получат выплату, при этом процесс заявления о происшествии займет несколько минут – страховой случай можно оформить через мобильное приложение "АльфаСтрахование Mobile" без посещения офиса компании", - отметил руководитель управления андеррайтинга Уральского регионального центра компании "АльфаСтрахование" Павел Фарнин.