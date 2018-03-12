В Эмиратах и Турции.

В длинные выходные, приуроченные к 8 Марта, жители Екатеринбурга и Свердловской области предпочли отправиться в Москву, Санкт-Петербург и на юг. Пассажиропоток в Сочи, Ростов и Краснодар вырос в три раза. При этом перевозки в южный регион сравнялись с объемом вылетов в северную столицу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово.

За рубежом уральцы посетили Прагу и Пардубицу, а также грелись на солнце в ОАЭ и Турции. Пассажиропоток в Стамбул и в Анталью, по данным авиагавани, вырос в 4 раза, а в Чехию и в Эмираты – вдвое.

В целом с 7 по 11 марта екатеринбургский аэропорт обслужил порядка 62 000 пассажиров – на 34% больше, чем годом ранее.