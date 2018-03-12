На участок в глубинке хватит.

Многодетные семьи на Среднем Урале вместо полагающегося им земельного участка должны иметь право получать денежные компенсации. Соответствующие поправки в законодательство, инициатором которых выступил губернатор Евгений Куйвашев, внесены на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области.

Согласно документу, получить материальную выплату могут семьи, которые не хотят ждать участок в очереди. Ее точный размер должно установить правительство области. По предварительным прикидкам, она будет составлять порядка 164 тысяч рублей, рассказал "Уралинформбюро" депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер.

"Я общался с многодетными семьями – многие были бы согласны на выплату. На эти деньги сегодня во многих округах области - например, в Ирбитском, Белоярском, Алапаевском - можно купить нормальный участок, не дожидаясь очереди. В Екатеринбурге кто-то хочет получить землю, чтобы перепродать. Но в городе земли как таковой нет. Если же земля людям нужна для жизни и хозяйства, они могут взять землю в другом округе. Это один из выходов из ситуации – очень правильный, разумный и своевременный", – пояснил парламентарий.

Области же законопроект, согласно пояснительной записке, позволит существенно сэкономить. Сейчас свои участки ждут порядка 13,2 тысячи семей, из которых 5,9 тысячи живет в Екатеринбурге. На благоустройство каждого надела регион тратит 1,5 миллиона рублей. Итого – почти 2 триллиона рублей. Если же каждая семья согласится на выплаты, то область потратит около 2,17 миллиарда рублей.

Изменения в региональное законодательство 13 марта рассмотрит комитет Заксобрания по аграрной политике.

Следует отметить, что, согласно майским указам президента Владимира Путина, получить земельные участки все многодетные семьи должны до 1 апреля 2019 года.