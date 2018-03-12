×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Многодетным свердловчанам землю заменят деньгамиСегодня в 15:59

  • Текст

На участок в глубинке хватит.

Многодетные семьи на Среднем Урале вместо полагающегося им земельного участка должны иметь право получать денежные компенсации. Соответствующие поправки в законодательство, инициатором которых выступил губернатор Евгений Куйвашев, внесены на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области.

Согласно документу, получить материальную выплату могут семьи, которые не хотят ждать участок в очереди. Ее точный размер должно установить правительство области. По предварительным прикидкам, она будет составлять порядка 164 тысяч рублей, рассказал "Уралинформбюро" депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер.

"Я общался с многодетными семьями – многие были бы согласны на выплату. На эти деньги сегодня во многих округах области - например, в Ирбитском, Белоярском, Алапаевском - можно купить нормальный участок, не дожидаясь очереди. В Екатеринбурге кто-то хочет получить землю, чтобы перепродать. Но в городе земли как таковой нет. Если же земля людям нужна для жизни и хозяйства, они могут взять землю в другом округе. Это один из выходов из ситуации – очень правильный, разумный и своевременный", – пояснил парламентарий.

Области же законопроект, согласно пояснительной записке, позволит существенно сэкономить. Сейчас свои участки ждут порядка 13,2 тысячи семей, из которых 5,9 тысячи живет в Екатеринбурге. На благоустройство каждого надела регион тратит 1,5 миллиона рублей. Итого – почти 2 триллиона рублей. Если же каждая семья согласится на выплаты, то область потратит около 2,17 миллиарда рублей.

Изменения в региональное законодательство 13 марта рассмотрит комитет Заксобрания по аграрной политике.

Следует отметить, что, согласно майским указам президента Владимира Путина, получить земельные участки все многодетные семьи должны до 1 апреля 2019 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×