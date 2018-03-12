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Для российской армии открыли путь на турецкие курортыСегодня в 16:41

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Прощайте, Сочи и Крым!

Российским военнослужащим разрешили отправиться на отдых в Турцию. Об этом "Уралинформбюро" сообщили собственные источники в Министерстве обороны РФ.

Ранее Министерство внутренних дел также определило список зарубежных стран, разрешенных для отдыха своих сотрудников. В перечень попали всего 13 государств, преимущественно бывших союзных республик СССР: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Также полицейские в этом году смогут отдохнуть в Абхазии, Южной Осетии, Китае, Вьетнаме и на Кубе.

Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма, Турция и Никарагуа, разрешенные к посещению в 2015-2016 годах, для правоохранителей пока закрыты.

Турпоток в Турцию был остановлен в ноябре 2015 года. Военно-воздушные силы республики сбили в Сирии российский Су-24. После 8-месячного "простоя" направление открыли для туристов.

Ранее по теме:
Российским полицейским урезали список стран для отдыха

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