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Останки легендарного свердловского разведчика отказались вывозить из УкраиныСегодня в 17:51

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Для перезахоронения.

Министерство иностранных дел России решило оставить в Украине останки разведчика Николая Кузнецова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Народный избранник признался, что опасается надругательства над могилой свердловского героя. С предложением вывезти останки разведчика в Россию депутат ранее обратился к председателю правительства страны Дмитрию Медведеву, его письмо перенаправили в МИД.

В дипведомстве признали риск осквернения могил. Однако расположенные в Украине монументы и мемориалы в память о советских воинах назвали "символом нашей общей исторической Победы над гитлеровской Германией, которые имеют для патриотически настроенных украинцев (…) особую духовную значимость". Поэтому перенос захоронений, по мнению министерства иностранных дел, может быть воспринят как "капитуляция".

Кроме того, как подчеркнули в МИДе, перезахоронение позволит украинским националистам "открыть ящик Пандоры…и развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на Украине", передает "Уралинформбюро".

Николай Кузнецов родился в 1911 году в деревне Зырянка Екатеринбургского уезда (сейчас территориально относится к Талицкому ГО). Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной территории нацистской Германии. Погиб в марте 1944 года, похоронен во Львове.

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