×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Земле грозит пандемия "болезни Х"Сегодня в 18:23

  • Текст

Вакцины от нее нет.

Землю может охватить пандемия пока неизвестной науке "болезни Х". Такой прогноз сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Уралинформбюро".

Среди потенциальных патогенов также выделены возбудители геморрагических лихорадок Ласса и Эбола, лихорадки долины Рифт, Марбург и Крым-Конго. Кроме того, к ним причисляют "ближневосточный" коронавирус (MERS-CoV) и острый респираторный синдром.

По данным врачей, пандемия может оказаться более смертоносной, чем испанский грипп, унесший столетие назад порядка 100 миллионов жизней.

Ситуацию осложняет отсутствие вакцин и/или эффективных лекарств от указанных заболеваний.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×