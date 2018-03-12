Вакцины от нее нет.

Землю может охватить пандемия пока неизвестной науке "болезни Х". Такой прогноз сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "Уралинформбюро".

Среди потенциальных патогенов также выделены возбудители геморрагических лихорадок Ласса и Эбола, лихорадки долины Рифт, Марбург и Крым-Конго. Кроме того, к ним причисляют "ближневосточный" коронавирус (MERS-CoV) и острый респираторный синдром.

По данным врачей, пандемия может оказаться более смертоносной, чем испанский грипп, унесший столетие назад порядка 100 миллионов жизней.

Ситуацию осложняет отсутствие вакцин и/или эффективных лекарств от указанных заболеваний.