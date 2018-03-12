Уральский суд встал на сторону верующихСегодня в 19:20
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В "деле о трех колледжах".
Екатеринбургская епархия одержала первую победу в затянувшемся судебном споре с МУГИСО относительно зданий трех колледжей, до революции принадлежавших церкви.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Арбитражном суде УрФО, решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменены. Дело передано на новое рассмотрение.
Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года арбитраж Свердловской области отказал в возвращении епархии помещений мужского хорового (проспект Ленина, 13), экономико-технологического (Декабристов, 58) и монтажного колледжей (Декабристов, 83).
МУГИСО (а затем и судьи) не нашли оснований для передачи этих зданий под крыло церкви - истец не представил доказательств, что спорные объекты возводились для обучения религии или получения профессионального религиозного образования.
"Кроме того, передача данного помещения невозможна в связи с тем, что в здании размещается образовательная организация, а согласно пункту 12 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность религиозных организаций не допускается", — гласит вердикт областного арбитража от 4 октября 2017 года.
Поданная епархией в Семнадцатый апелляционный арбитражный суд кассация тоже была оставлена без удовлетворения.
Однако позиция епархии подтверждается историческими документами. Согласно архивным данным, оба здания на улице Декабристов до революции имели отношение к церковной жизни. Например, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 по 1917 год размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище, а его пансион находился через дорогу - в здании по Декабристов, 83. В доме по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) была придомовая церковь Алексеевского реального училища.
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