Будущего.

На тагильском пруду появился гигантский череп с горящими глазницами. Символ был нарисован размельченным углем художником Евгением Комухиным.

Видеоарт, размещенный на хостинге YouTube, автор назвал "Символ будущего". Инсталляция стала частью выставки Control, открывшейся в Нижнем Тагиле 10 марта. В экспозиции, представленной в Центральной библиотеке, размещена целая серия картин с изображением черепов разного вида.

Авторы проекта считают, что страшные символы наиболее точно отражают взаимодействие людей с окружающим миром.

"Мы строим мир, который хотим уничтожить", - прокомментировал художник свою задумку в YouTube.



Видео: Евгений Комухин / Youtube.com

Стоит отметить, что череп, нарисованный на тагильском пруду, стал самым большим изображением символа смерти в мире.