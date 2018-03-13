А до них - ледяной дождь.

В ближайшие несколько дней на Москву обрушатся три бедствия подряд. В столице ожидаются сильные морозы, ледяной дождь и снегопады.

Холодный атмосферный фронт подступит к Москве ближе к концу рабочей недели. Синоптики прогнозируют до 25% месячной нормы осадков. В выходные столбик термометра может упасть до минус 20 градусов, передает "Уралинформбюро".

Ледяной дождь в столице и в Подмосковье ожидается 13 и 14 марта. При невысокой температуре пройдут слабый снег и морось, сулящие гололедицу.