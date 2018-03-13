×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ученые определили лучшее успокоительное перед экзаменамиСегодня в 10:18

  • Текст

Пушистое.

Игры с собаками помогают студентам справиться со стрессом во время сессии. К такому выводу пришли ученые из университета Британской Колумбии в Ванкувере.

"Игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако ранее никто не пытался проверить, на самом ли деле однократное общение с "лечебным животным" хоть как-то помогает студентам", - цитирует журнал Stress and Health сотрудницу университета Эмму Уорд-Гриффин.

Авторы изыскания на протяжении двух недель наблюдали за двумя группам студентов. Первых попросили играть с собаками перед экзаменами, вторые с ними не контактировали. По словам ученых, уже через 10 часов после "собакотерапии" молодые люди из первой группы меньше жаловались на стресс и негативные эмоции, а также чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, передает "Уралинформбюро".

Также по теме:
Будь здоров! Гав-гав

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×