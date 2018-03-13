Ученые определили лучшее успокоительное перед экзаменамиСегодня в 10:18
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Пушистое.
Игры с собаками помогают студентам справиться со стрессом во время сессии. К такому выводу пришли ученые из университета Британской Колумбии в Ванкувере.
"Игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако ранее никто не пытался проверить, на самом ли деле однократное общение с "лечебным животным" хоть как-то помогает студентам", - цитирует журнал Stress and Health сотрудницу университета Эмму Уорд-Гриффин.
Авторы изыскания на протяжении двух недель наблюдали за двумя группам студентов. Первых попросили играть с собаками перед экзаменами, вторые с ними не контактировали. По словам ученых, уже через 10 часов после "собакотерапии" молодые люди из первой группы меньше жаловались на стресс и негативные эмоции, а также чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, передает "Уралинформбюро".
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