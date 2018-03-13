Больше часа - чтобы передумать.

В обновленной версии приложения WhatsApp пользователи смогут стирать свои сообщения в течение 68 минут после отправки. Нововведение касается опции "Удалить для всех". Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

Раньше на "зачистку" посланий давалось всего 8,5 минуты.

Новая версия программы доступна для скачивания в AppStore, передает "Уралинформбюро".