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WhatsApp увеличил время на удаление отправленного сообщенияСегодня в 10:41

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Больше часа - чтобы передумать.

В обновленной версии приложения WhatsApp пользователи смогут стирать свои сообщения в течение 68 минут после отправки. Нововведение касается опции "Удалить для всех". Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

Раньше на "зачистку" посланий давалось всего 8,5 минуты.

Новая версия программы доступна для скачивания в AppStore, передает "Уралинформбюро".

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