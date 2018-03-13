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Насморк привел 7-летнего тюменца с гемофилией на стол к хирургамСегодня в 10:59

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И едва не стоил жизни.

Затянувшийся насморк едва не стоил зрения и жизни семилетнему тюменцу с гемофилией (нарушение свертываемости крови). Детские лор-хирурги Областной клинической больницы №2 успешно провели сложную операцию и спасли ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Из-за насморка у больного развилась флегмона орбиты глазницы. Гнойный процесс поразил мягкие ткани в зоне воспаления, нарастающий отек сдавливал глазной нерв. Гной грозил закупорить глазничную вену и артерии сетчатки, из-за чего юный тюменец мог лишиться зрения. Кроме того, нарастал риск развития менингита.

Ребенку было необходимо срочное хирургическое вмешательство, но оказать помощь немедленно мешала гемофилия. Чтобы повысить свертываемость, мальчику несколько часов вводили специальный препарат. Только после этого врачи направили его на операцию.

Сложную эндоскопическую операцию проводила бригада медиков. Оториноларингологи вскрыли и очистили от гноя пазухи носа. Офтальмологи восстановили подвижность глазного яблока и сохранили мальчику зрение. Анестезиологи-реаниматологи следили за его состоянием.

В начале марта, спустя месяц после операции, ребенка выписали из стационара.

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