Социальный проект РМК расширяет границыСегодня в 10:00
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Он охватит семь территорий.
Русская медная компания дала старт второму конкурсу детских социальных проектов "Измени свой город к лучшему". В 2018 году, помимо Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино и Томинского, он охватит и Межозерный.
Работы школьников могут быть направлены на поддержку спорта, образования, культуры, здравоохранения, на развитие инфраструктуры, формирование экологически благополучной городской среды, благоустройство городских территорий. На их претворение в жизнь РМК планирует направить порядка 1,75 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта 2018 года направить свой проект на рассмотрение кураторам в администрации муниципальных образований. 6-27 апреля пройдет очная защита перед экспертным советом, в который войдут представители РМК и местных администраций. К ней будут допущены проекты, реализация которых потребует не более 5 месяцев и до 250 тысяч рублей.
"Результаты конкурса 2017 года нас приятно удивили: школьники продемонстрировали серьезный, взрослый, социально ответственный подход к решению актуальных проблем территорий. Среди реализованных проектов – спортивные площадки, учебный класс под открытым небом, детская площадка при городской больнице. Пользу этих объектов уже оценили все жители территорий. Уверены, что в этом году победители конкурса помогут сделать города и поселки еще более комфортными для жителей", - комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.
По итогам конкурса "Измени свой город к лучшему" в прошлом году на средства РМК в Карабаше обустроили "Сквер здоровья" рядом с детским отделением горбольницы - установили детский игровой комплекс, беседку и скамейки с урнами. В Кыштыме возле школы №10 появилась новая спортивная площадка: турники, шведская стенка, веревочная лестница, гимнастические кольца, волейбольная и баскетбольная площадки. В Варненском районе была благоустроена территория около обелиска памяти героев Великой Отечественной войны.
Кроме того, муниципалитеты решили профинансировать еще восемь проектов школьников. А на промплощадке Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу РМК) появилась современная велопарковка - на предприятии прошел конкурс "Измени свой завод к лучшему".
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