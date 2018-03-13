Жители Березовского вынуждены пить опасную воду из шахтыСегодня в 12:03
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Скважина давно разрушилась.
Прокуратура обязала администрацию Березовского обеспечить питьевой водой жителей поселка ЦОФ. По данным надзорного ведомства, в населенном пункте, в котором расположены 22 дома, отсутствует центральное водоснабжение и другие питьевые источники. Воду жителям поселка никто не привозит, сообщает "Уралинформбюро".
Запрос в прокуратуру после жалоб цофовцев направил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Народный избранник рассказал, что в поселке когда-то была скважина, но 20 лет назад она разрушилась. "Сделать новую скважину практически невозможно, так как под населенным пунктом шахта, уровень водоносного слоя более 200 метров и руда в шахте добывается взрывным способом. От взрывов происходит сдвиг пластов и скважины разрушаются", - написал политик на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим. ред.).
По словам депутата, жители не раз обращались к властям и в "Водоканал" с просьбой протянуть им центральный трубопровод, но помощи так и не дождались.
"Часть людей привозят воду с колонок (ближайшая на ул. Серова в километре от поселка), остальные, у кого нет автотранспорта, вынуждены пить воду откачиваемую из шахты. Ручей с водой из шахты протекает рядом с поселком. Однако этот источник воды содержит много примесей и опасен даже для использования в бытовых целях", - отметил Ионин.
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