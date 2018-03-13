Самые "верные" – юристы и врачи.

На Урале только 35% сотрудников работают по своей основной специальности. Чаще всего это юристы (81%), медики (65%) и специалисты в сфере "добыча сырья" (55%). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "HeadHunter Урал".

Больше всего работников, не изменивших выбору профессии, среди жителей Югры и ЯНАО (53%). Меньше всего - в Свердловской области (27%). Остальные регионы держат планку в 30%.

Лидируют по количеству не работающих по специальности Курганская область (48%) и Пермский край (44%).

При этом сообщается, что пятая часть уральцев занята в смежных с полученным образованием областях.

Меньше всего работников по основному профилю в сфере продаж, у 63% "продавцов" работа не связана с имеющимся дипломом.