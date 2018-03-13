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Екатеринбургскую Оперу соединят с Храмом-на-КровиСегодня в 12:41

Синей линией.

Власти Екатеринбурга намерены к столетию со дня гибели семьи Романовых объединить "Синей линией" места, связанные с императорским домом. Об инициативе в эфире программы "Открытая студия" рассказал вице-мэр Сергей Тушин.

Чиновник пояснил, что в городе существует "Красная линия", создающая маршрут по самым известным достопримечательностям. "Синяя линия", по замыслу мэрии, соединит те объекты, которые так или иначе связаны с именем царской семьи, передает "Уралинформбюро".

В их перечень, по словам Тушина, однозначно войдет Храм-на-Крови. Рассматриваются также варианты включения в список Оперного театра, построенного к юбилею дома Романовых, и Горного университета, созданного по указу Николая II. Завершить маршрут предлагается в мультимедийном центре "Россия – моя история".

Царские дни пройдут в Екатеринбурге 16-17 июля. В городе ожидают около 100 000 паломников, а также визита главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 16:36

ну, если совсем делать нефиг, то можно и линии на асфальте рисовать, типа тоже деятельность, вот только зачем?

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