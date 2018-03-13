Прокуратура начала проверку.

Воспитанницу одного из челябинских детских садов кормили супом с рвотой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры – заявление в ведомство подала мама ребенка.

По словам девочки, во время обеда ее стошнило прямо в тарелку. Воспитателя это не остановило, она заставила ребенка продолжить есть.

Стоит отметить, что еще несколько родителей воспитанников того же детского сада написали заявление из-за якобы необоснованных поборов. Куда уходят собранные деньги, по их словам, неизвестно. По обоим обращениям прокуратура проводит проверку.

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