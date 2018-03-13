Бюро экспертиз не утилизирует биоматериалы.

Хабаровское бюро судебно-медицинских экспертиз не выбрасывало человеческие кисти рук в Амур. По данным регионального минздрава, организация не занимается утилизацией останков.

"Данную процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации, занимающиеся оказанием ритуальных услуг. За их действия областное бюро судебно-медицинской экспертизы ответственности не несет", - сообщается на сайте ведомства.

26 пар кистей был обнаружены 8 марта в протоке реки Амур около Хабаровска. Сначала в полицию сообщили об одной страшной находке. Позже водолазы "выудили" целый мешок останков.

Следователи выяснили, что найденные части тел участвовали в судебно-медицинских исследованиях. "Данные биологические объекты не криминального происхождения. Они были утилизированы не предусмотренным законом способом", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Прокурору Хабаровска поручено проверить, не был ли нарушен порядок захоронения невостребованных тел умерших организациями, проводящими судмедэкспертизу.