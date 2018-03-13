Во время ЕГЭ.

Организация видеонаблюдения за пунктами проведения ЕГЭ обойдется Свердловской области в 27,7 миллионов рублей. Такова стартовая цена лота, размещенного на портале госзакупок.

Победитель должен будет обеспечить бесперебойную видеотрансляцию хода экзаменов в 159 пунктах их проведения. Кроме того, видео и аудио должны записываться и храниться на протяжении всей аттестационной кампании, а также периода обработки материалов.

В техническом задании прописан и регламент устранения неполадок при видеотрансляции. Исправить их во время экзамена нужно будет за 35 минут, между экзаменами - за 2 часа.

Предыдущие годы услугу видеонаблюдения за пунктами ЕГЭ оказывал "Ростелеком". Победителя аукциона в этом году определят 3 апреля, передает "Уралинформбюро".