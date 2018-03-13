×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средний Урал потратит 28 миллионов на "слежку" за школьникамиСегодня в 13:54

  • Текст

Во время ЕГЭ.

Организация видеонаблюдения за пунктами проведения ЕГЭ обойдется Свердловской области в 27,7 миллионов рублей. Такова стартовая цена лота, размещенного на портале госзакупок.

Победитель должен будет обеспечить бесперебойную видеотрансляцию хода экзаменов в 159 пунктах их проведения. Кроме того, видео и аудио должны записываться и храниться на протяжении всей аттестационной кампании, а также периода обработки материалов.

В техническом задании прописан и регламент устранения неполадок при видеотрансляции. Исправить их во время экзамена нужно будет за 35 минут, между экзаменами - за 2 часа.

Предыдущие годы услугу видеонаблюдения за пунктами ЕГЭ оказывал "Ростелеком". Победителя аукциона в этом году определят 3 апреля, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×