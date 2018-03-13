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Беспроводная зарядка убивает iPhoneСегодня в 14:36

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Выяснили пользователи.

Использование беспроводной зарядки для последних моделей iPhone приводит к ускоренному износу батареи. К такому выводу после наблюдения за своим смартфоном пришел один из авторов издания ZDNet.

Менее чем за полгода его iPhone (Х или 8 - не уточняется) "пережил" 135 полных циклов зарядки с помощью беспроводной площадки. После этого владелец вынужден постоянно подключать гаджет через шнур к сети - аккумулятор быстро теряет заряд, передает "Уралинформбюро".

При этом автор статьи утверждает, что батарея его старого iPhone 6 Plus и после 800 циклов зарядки "по шнуру" потеряла лишь 20% емкости.

Стоит отметить, что вред от пластин для беспроводной зарядки для аккумуляторов смартфонов отмечают и пользователи гаджетов на базе Android.

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